Dynobil Oto Ekspertiz Çözümleri törenle hizmete açıldı

Türkiye’de, kurumsal, kaliteli, profesyonel hizmet prensibiyle oto ekspertiz sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alan Dynobil Oto Ekspertiz Çözümleri Elbistan Yetkili Bayii, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dynobil Oto Ekspertiz Çözümleri, Güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı şehirlerarası otobüs terminali karşısında araç alıcı ve satıcılarının çözüm ortağı olarak hizmet vermeye başladı.

İşyerinin açılış törenine Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işyeri sahibi Hüseyin Kılıç ve oda başkanları birlikte kestiler.

15 yıl boyunca Sakarya’da bir otomobil fabrikasında görev yaptığını belirten işletme sahibi Hüseyin Kılıç, son teknoloji cihaz, ekipman ve makinelerle araçların tüm gerekli tetkik ve incelemelerini yaparak Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Elbistan’da donanımlı bir ekspertiz hizmeti verdiklerini belirten Kılıç, “Her marka ve modele hizmet verebilecek deneyimli personellerimiz, almak ya da satmak istediğiniz aracın kaporta boya kontrolü, 4x4 ve 4x2 araçların motor performansı (DYNO) testi, süspansiyon testi, fren testi, yanal kayma testi, araç altı sıvı kaçak kontrolü, alt mekanik kontrolü, dinamometre performans kontrolü, ECU/OBD elektrik kontrolü, motor-şanzıman mekanik kontrolleri,araç içi ve dışı detaylı ekspertiz işlemleri yanı sıra arıza tespit cihazımız ile araçlardaki elektronik ve mekanik aksam arıza tespitini uzman gözüyle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kılıç, “Uzman, sertifikalı ve tüm eğitimlerini tamamlamış güler yüzlü ekibimizle müşterilerine alanında en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiş bir firmayız. Tamamı bilgisayar kontrollü gerçekleştirilen testler sonunda aracın o anki durumu hakkında size detaylı bir oto ekspertiz raporu sunuyoruz. Alacağınız araç hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak yatırımınızı doğru araca yapmanızda sizin partneriniz oluyoruz. Her biri kendi alanında mesleki yeterliliğe ulaşmış profesyonel ekibimizle siz değerli müşterilerimize tarafsız ve güvenilir bilgiler veriyoruz. Prensiplerinden asla taviz vermeden, tarafsız ve dürüstlük üzerine inşa ettiğimiz hizmet anlayışı ile ikinci el ya da sıfır araçlara, tarafsız ve garantili ekspertiz raporu düzenliyoruz. Açılışımıza özel olarak oto ekspertiz işlemlerinde kampanya düzenledik. Kampanyamız ve hizmetlerimizle ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler 0541 315 42 53 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Güvenle otomobil alım satımı yapmak isteyenleri şubemize bekliyoruz” dedi.