- Politika

İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye’de milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi.

İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi mask
İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi
İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurmuştu. Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul’da da bayraklar yarıya indirildi. İstanbul’un her yerinde olduğu gibi Taksim ve Edirnekapı’da da bayraklar yarıya indirildi. Edirnekapı’da yarıya indirilen bayrak havadan görüntülendi.

21 May 2024 - 16:01 İHA İstanbul- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL