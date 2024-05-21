Gastronomi şehri Hatay’ın damaklarda tat bırakan 6 lezzeti tescillendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaralar sarılmaya devame diyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve gelmesiyle birlikte başlayan ihya sürecinde kentin kültürü de unutulmadı ve önemli çalışmaların adımları atıldı. Hatay Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, öncülüğünde gastronomi şehrinin lezzetlerinin tescillenmesi için çalışma başlatılmıştı. Bölgeye özgü olan; Hatay Tepsi Oruğu, Hatay Cevizli Biber, Hatay Şeyh Mualla Yemeği, Hatay Humusu, Antakya Zılk Sarması ve Hatay Şişbörek Çorbası Türk Patent Ensitüsi tarafından tescillenerek Coğrafi İşaret verildi. Tescillenen coğrafi işaretler, Antakya ilçesi EXPO alanında bulunan Gastronomi evinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Hatay yöresine özgü coğrafi işaret belgeli ürün sayısının 31’e çıkarıldığına değinen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 85 adet başvuru içinde sonuç beklendiğini belirterek “Güzel ülkemiz ve kadim şehrimizin zenginliklerinin farkındayız. Bu zenginliklerimizi her platformda tescillenmesini sağlayarak ülkemizi ve ilimizi daha ileriye taşımaya da kararlıyız. Bu vesileyle Türk Mutfağı Haftası’nı kutlarken 6 Coğrafi İşaretimizin Hatay’ımıza hayırlı olmasını diliyor, bunda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay’ın kültürürel yapısını da ayağa kaldırmak için çalışmalarını yürüttüklerini belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, “Bir şehrin ruhu sadece inşaatlardan oluşmuyor. Şehrin tüm kültürüyle medeniyetiyle ve her şeyiyle ayağa kalkması lazım. Bizler bunun bilinci ve gayretiyle mücadele edeceğiz. İnşallah tek derdimiz bu şehri tüm kültürüyle, yapısıyla, birliğiyle ve beraberliğiyle ayağa kaldırmak olacak. Bu gün yöremize has 6 tane ürünümüzün Coğrafi Tescil alması güzel bir şey. Gerçekten bu bizi mutlu etti. Hatay’a bu 6 ürün yetmez. Nice ürünleri hep beraber alırız. Milletimizin deprem yarasına da bir nebze de olsun su serper diyorum” ifadelerini kullandı.