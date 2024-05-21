Elbistan’ın mini ‘Teknofest’inde’ robotlar yarıştı

Elbistan’da teknolojinin kalbi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ‘EL-RO’ adıyla düzenlenen robot yarışmasında attı.

Geleceğin mühendislerinden oluşan 127 takımın hazırladığı birbirinden ilginç özelliklere sahip robotlar, mini ‘Tekonofest’ havasında görücüye çıktı. Yarışmada, Elbistan Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan dron ve model uçaklar da sergilendi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojik tasarım yönünden becerilerini yansıtan Elbistan Robot Yarışması (EL-RO) başladı. Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesindeki 2 gün sürecek yarışmaya, 4 anaokulu, 7 ilkokul, 13 ortaokul ve 11 liseden 226 öğrenci ile 47 danışman öğretmenden oluşan 127 takım katıldı.

5 kategoriden oluşan yarışmanın açılış programına, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Muharrem Eren, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan EL-RO’nun açılış konuşmasını Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin yaptı.

Çetin, yarışmanın yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından vücut bulduğunu söyledi.

Yarışmanın, Teknofest ruhunun yerel versiyonu olarak planlandığına vurgu yapan Çetin, şöyle devam etti:

“Teknofest, dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz bir devrimin adı oldu. Bu sessiz devrimin dalgaları her geçen gün genişledi ve Elbistan’ımızda da ben ülkeme faydalı olacağım, teknoloji geliştireceğim diyen gençlerimizi buldu ve sarmaladı. Yüz yıl önceki Asım’ın nesli, bugün teknolojinin nesli olarak ülkemizin her bir noktasında yeniden dirildi.

165 yıl Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış payitaht şehir Elbistan’ımızda yeni Ali Kuşçular, İbni Haldunlar, Ordinaryüs Mükrimin Halil Yinançlar, Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar ve Alper Gezeravcılar yetişmesine vesile olmak için çıktığımız bu yolda bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum.”

Çetin, yarışmanın önümüzdeki yıllarda da diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı da bilimin önemine vurgu yaparak öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, EL-RO’nun hazırlanmasında destek ve katkı sunan kurum ve kuruluşlara plaket takdim etti.

Davetliler, daha sonra stantları gezerek tasarımları ve robotları inceledi.

Takımlar, depremden günlük yaşama, engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerden matematik ve diğer dallardaki robot ve projeleriyle ilgili sunum yaptı.