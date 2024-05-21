- Güncel

13 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında 1 kişi tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı olayı ile ilgili olarak bir kişi tutuklandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki A....

13 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında 1 kişi tutuklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı olayı ile ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki A.D. adlı kız çocuğunun Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde gebelik testinin pozitif çıkması üzerine Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kız çocuğunun kendi rızasıyla birliktelik yaşadığını beyan etmesi üzerine 15 yaşındaki A.Ç’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç, çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğu ise, koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

# Elbistan Devlet Hastanesi, Elbistan

21 May 2024 - 15:41 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Haber Merkezi

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL