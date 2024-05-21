10 bin kitap kapasiteli kütüphane açıldı

Elbistan Kaymakamlığı’nca başlatılan “Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi kapsamında; bünyesinde 10 bin kitap kapasiteli Esentepe Mahalle Kütüphanesi öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ‘Her Mahalleye Bir Kütüphane’ projesini sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Ataman, bu çerçevede DEİK-MÜSİAD Konteyner Yaşam Alanları ve çevredeki öğrencilere hizmet verecek olan Halk Kütüphanesi’nin hizmete açıldığını belirtti.

İnşaat ve tefrişat çalışmaları tamamlanan Esentepe Mahalle Kütüphanesi’nin de öğrencilerin kullanımına sunulduğunu belirten Kaymakam Ataman, kütüphanenin yaklaşık 10 bin kitap kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Esentepe Mahalle Kütüphanesi’nin, ders çalışma odaları ve kitap kafe salonu ile gençlere ve öğrencilere hizmet verdiğini anlatan Kaymakam Ataman, çevre düzenleme çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını hatırlattı.

Aynı proje çerçevesinde Karaelbistan Mahalle Kütüphanesi’nin de bina inşaatının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağının bilgisini veren Kaymakam Ataman, Battalgazi ve Orhangazi Mahalleleri’ne hizmet edecek kütüphanenin de inşasının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

Kaymakam Ataman, açılışı yapılan kütüphanenin öğrenciler ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.