Başkan Bulut’tan kaçak kayısı açıklaması

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yurtdışından yasadışı yollarla getirilerek piyasaya sürülen kayısının bölge üreticisini mağdur ettiğini söyledi.

Başkan Bulut, özellikle Malatya’da bu yöndeki iddiaların ayyuka çıktığını belirterek, ilgili makamların bu duruma önlem alması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Bulut, yurtdışından kaçak yollarla kuru kayısı getirildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elbistan’daki üretilen kayısının da Avrupa Birliği’nce tescillenen Malatya kayısı hinterlandında yer aldığını hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Kayısı üretiminde dünya birincisiyiz. 2 yıl önceki rekoltemiz 86 bin tondu. Ama son yıllarda kaçak kayısı ile ilgili konu ayyuka çıkmış durumda. Ne kadar geldiğini tam olarak kimse bilmiyor ama İran ve Türk Cumhuriyetleri’nden geldiği düşünülüyor. Bundan dolayı yetiştirici zarar görüyor. Bu gelen kalitesi düşük kayısıların da Malatya kayısısı ile karıştırılarak ihracata gönderildiği ya da iç piyasaya satıldığı dilden dile dolaşıyor. Bu işin sonu, üretime ve marka kalitesine darbe vurmaktır. Bir an önce yetkililerin harekete geçmesi lazım” dedi.

Geçtiğimiz yıl kuru kayısının 7 dolardan ihraç edildiğine vurgu yapan Başkan Bulut, “115 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı ithal etmiyoruz diyor. İthal edilmiyorsa kaçak giriyordur ülkeye. Bu iş öyle kolay yapılmaz. Çiftçinin kuyusu kazılıyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu çok vahim bir durum. Bu ticaret ahlakıyla üretici zarar ediyor. Tüketicimiz de gıda yiyemiyor. Bu konuda herkesten bir açıklama bekliyoruz. Dışarıdan gelen kayısının, bizim kayısı ile arasında kalite farkı çok fazla. Bizim kayısımız etli iken yurtdışından gelen kayısı kabuk gibi zayıf. Yurtdışından gelen kayısı ile Malatya kayısısını karıştırıp satıyorlar. Bu da bizim kayısının kalitesini düşürüyor. Malatya kayısı olarak tescillenen ürünün aroması ve kalitesi tartışılmaz” ifadelerini kullandı.