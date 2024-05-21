21 May 2024 - 15:35- Güncel G:

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

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Nurhak ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Palta, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kayb...

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti mask
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
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Nurhak ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Palta, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Palta için Seyitaliler Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Görmez, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli, Palta’nın yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisinin naaşı, askerlerin omuzlarında mezarlığa taşındı.  Töreninin ardından Palta’nın cenazesi toprağa verildi.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, törenin ardından Palta’nın ailesine taziyelerini iletti.

# jandarma, tören

21 May 2024 - 15:35 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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