Mutlucan Şeker’in kotası belli oldu

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın, 2024-2025 pazarlama yılı için şeker kotası 52 bin 640 ton oldu.

Türkiye’nin 2024-2025 üretim dönemindeki şeker kotasını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2024-2025 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu. En fazla kota ise 1 milyon 13 bin tonla Türkşeker’e ait fabrikalara verildi.

Geçtiğimiz yıl kotasında düşüş yaşanan Mutlucan Elbistan Elbistan Şeker Fabrikası’nın kotası da artışa gidilerek 52 bin 640 ton oldu. Mutlucan Şeker’e 2 bin 632 ton da B kotası verildi.