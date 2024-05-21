Kaldırımdaki taşlara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta, kaldırımdaki taşlara çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 AIP 690 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Velican Demir(22), Ağcalı yol kesişiminde direksiyon hakimiyetti. Devrildikten sonra kaldırımdaki taşlara çarpan motosikletin sürücüsü Demir, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz sürücü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demir’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.