21 May 2024 - 12:07- Güncel G:

Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı

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Kahramanmaraş’ta depremden sonra evi yıkılan Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önüne bahçe yaptı.

Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı
Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı
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Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi havaalanı konteyner kentte yaşayan 8 çocuk annesi 76 yaşındaki Eşe Gedikli, kaldığı konteynerin önüne bahçe yaptı. Gedikli, "Evimiz yıkıldı, eski toprağız, yaşlıyız ama yine de burada bahçe yapmayı canımız istiyor" dedi.

Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı
Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı
Depremde evi yıkılan 76 yaşındaki Eşe teyze, konteynerin önüne bahçe yaptı

Toprakla uğraşmayı sevdiğini söyleyen Gedikli, "Ben 76 yaşındayım. Çarşıda bir evde oturuyordum. Evim ağır hasarlıydı ve yıkıldı. Depremden sonra konteynerde yaşıyorum. Önceden beri bahçe ile uğraşmaya alışkınız. Toprakla uğraşmayı seviyorum. Burada konteynerin önüne bahçe yapıyorum ve onunla uğraşıyorum. Bahçede domates var, biber var, soğan var, reyhan var, maydanoz var. Yemek yaparken onlardan koparıyorum, yemeklere doğruyorum. Onları suluyorum, onlara bakıyorum" ifadesini kullandı.

21 May 2024 - 12:07 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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