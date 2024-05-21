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Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konulduğu açıklandı.

Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu mask
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, lösemiye yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli semptom ve klinik belirtilerin görülmesinin ardından tıbbi muayene ve testlerden geçirilen 48 yaşındaki Esma Esad’a akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğu belirtildi. Esma Esad’ın izolasyon şartlarını içeren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı, bu nedenle kamusal faaliyetlerden uzak kalacağı aktarıldı.

Esma Esad, 2018’de erken teşhis edilen meme kanserini Ağustos 2019’da yendiğini açıklamıştı.

Kronik miyeloid lösemi, kemik iliği ve kan hücrelerini etkileyen kanser türü olarak biliniyor.

21 May 2024 - 12:02 İHA - Politika

Mahreç  İha

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