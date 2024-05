21 May 2024 - 10:42 - Güncel

Sınav stresi gençlerde abur cubur tüketimini artırıyor

İlk oturumu 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak üniversite sınavı için geri sayım başlarken gençlerdeki sınav stresinin arttığını belirten Beslenme Uzmanı Hande Selin Ok, bu stresin yeme davranış bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Bunun da sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğini vurgulayan Ok, “Bu dönemde doğru, yeterli ve dengeli bir beslenme programı uygulanırsa hem sağlık problemlerinden korunma, hem de doğru besin seçimi ile başarıyı artırmak mümkün” dedi. Ok, adaylara hazırlık ve