- Asayiş

Demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bö...

Demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

# fabrika, Kaza, Organize Sanayi Bölgesi, osmaniye

20 May 2024 - 22:38 AA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL