Demir çelik tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi öldü

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Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.