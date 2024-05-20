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Evin çatısı ve minibüs, yangında küle döndü

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Elbistan'da bir evin çatısında çıkan yangın, park halindeki minibüsü yaktı.  Olay, ilçeye bağlı kırsal Karahasanuşağı Mahallesi'nde bir evin çatısınd...

Evin çatısı ve minibüs, yangında küle döndü mask
Evin çatısı ve minibüs, yangında küle döndü
Evin çatısı ve minibüs, yangında küle döndü
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Elbistan'da bir evin çatısında çıkan yangın, park halindeki minibüsü yaktı. 

Olay, ilçeye bağlı kırsal Karahasanuşağı Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ahşap ve diğer malzemelerin tutuşması ile kısa sürede çatıyı sardı. Ev sahibi ve vatandaşların çabası alevleri söndürmeye yetmedi. Alevler, evin yanında park halindeki minibüse sıçradı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatı ve minibüsteki yangın kontrol altına alındı. 

Yangında, minibüsten geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

# jandarma, Elbistan

20 May 2024 - 22:01 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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