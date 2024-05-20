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Boşanma aşamasındaki eşi ve akrabasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

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Göksun ilçesinde meydana gelen olayda boşanma boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan kadın ağır yaralanırken akrabası ise hayatını kaybetti. ...

Boşanma aşamasındaki eşi ve akrabasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı mask
Boşanma aşamasındaki eşi ve akrabasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Boşanma aşamasındaki eşi ve akrabasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
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Göksun ilçesinde meydana gelen olayda boşanma boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan kadın ağır yaralanırken akrabası ise hayatını kaybetti. 

Olay, ilçeye bağlı kırsal Karadut Mahallesi'nin Köy Obası mezrasında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, C.G.adlı koca, boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile eşinin akrabası Bekir Ülgü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile eşi ve Ülgü'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ülgü, olay yerinde yaşamını yitirdi. B.G. ise ağır yaralandı. C.G. de çıkan arbedede bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine mezraya çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı C.G, Elbistan Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralı eşi de Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayda hayatını kaybeden Bekir Ülgü'nün cansız bedeni ise, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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20 May 2024 - 19:13 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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