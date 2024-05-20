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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu mask
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı vatandaşı Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Karadöl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

20 May 2024 - 17:35 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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