Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

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Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, seyir halindeyken bankalar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Mehmet Karadöl’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yaşlı vatandaşı Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Karadöl, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.