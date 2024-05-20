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Malatya’da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

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Malatya’da bir yolcu otobüsünde 15 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Malatya’da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi mask
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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silah ticareti ve suç örgütlerine silah temini yapan zanlılara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ankara Yolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan S.K. ile A.C. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 May 2024 - 17:30 İHA Malatya- Asayiş

Mahreç  İha

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