Rezerv alanla ilgili sorular ve cevapları

Şubat 2023’teki asrın felaketinin merkez üssü Elbistan’da, şimdiye kadar 2 etabı netlik kazanan rezerv alanlarda ev, işyeri ya da arsası bulunan vatandaşların merak ettikleri sorular ve cevapları belli oldu.

Elbistan’da, ticari hayatın kalbi konumundaki caddeleri kapsayan rezerv alanlarla ilgili yapım çalışmaları başladı. Şimdiye kadar Hacı Esat Efendi ve Malatya Caddesi’ni içeren 2 ayrı etabın inşasına start veriliyor.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, rezerv alandaki sağlam ve hasarsızlar dahil tüm binaların yıkılacağını açıklamıştı. Elbistan’da ilan edilen rezerv alanda, deprem sonrası yıkılan ev, işyeri ve ayakta kalan yapılardaki hak sahipleri ise, kendilerini neyin beklediğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD’ın kapısını çalıyor.

Rezerv alanla ilgili vatandaşın kafasında oluşan soru işaretleri ve cevapları da netlik kazandı.

İşte o sorular ve cevapları:

“1.Rezerv alanda daire/iş yeri olan vatandaşlara ne verilecek?

Cevap: Daire/işyerlerine karşılık daire/işyeri verilecektir. (anahtara anahtar)

2. Proje alanında birden fazla daire/iş yeri olanlara birden fazla daire iş yeri verilecek mi?

Cevap: Evet (anahtara anahtar)

3. Proje alanındaki uzlaşmalarda vatandaşların kıymet takdirinde yıkılan yapıları değerlemeye dahil edilecek mi?

Cevap: Vatandaşların yıkılan yapılarının 05.02.2023 tarihindeki hali, uzlaşma tarihindeki değeri ile kıymet takdirinde değerlemeye dahil edilecektir.

4. Proje alanında arsası olan vatandaşların kıymet takdiri nasıl yapılacak?

Cevap: Vatandaşlara ait arsaların uzlaşma tarihindeki piyasa değeri kıymet takdirinde temel alınacaktır.

5. Proje alanında sadece arsası olan vatandaşlara daire/iş yeri verilecek mi?

Cevap: Evet

6. Proje alanındaki vatandaşlara daire/iş yerleri aynı bölgeden verilecek mi?

Cevap: Evet, aynı bölgeden verilecek, verilememesi halinde ise en yakın bölgeden verilecektir.

7. Evimiz rezerv alana girerse TOKİ kurasına katılabiliyor muyuz?

Cevap: Hayır, katılmıyorsunuz. Eviniz yerinde yapılacak.

8. Evimizi aynı yer, aynı kat ve aynı cepheden mi alacağız?

Cevap: Çizilen projede evinizin yerine ev yapılıyor ise ve 4 kat ise herkes kendi katını ve dairesini alıyor. Eğer eviniz 4.kattan yukarıda ise o bölgede fazladan yapılan binalarda kura sistemi ile daire verilecek. Eğer evinizin yeri yola ya da yeşil alana gidiyorsa evinize en yakın binalardan size daire verilecek.

9. Uzlaşma sonucunda vatandaşın borçlanması halinde ödemeler nasıl olacak?

Cevap: Taşınmazların tesliminden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz olarak borçlandırma yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile indirim sağlanacak. Elazığ örneğindeki gibi metrekare fiyatında indirime gidilecek.

10. Proje alanında kalan vatandaşlar aynı daire/iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanılabilir mi?

Cevap: Proje alanındaki daire/iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanılamaz.

11. Proje alanında kalan vatandaşlar proje alanı dışında yer alan farklı daire/iş yerleri için AFAD hak sahipliğinden yararlanabilir mi?

Cevap: Evet