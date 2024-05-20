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Tek ısırığı insanı öldüren koca engerek görüntülendi

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Elbistan’da, tarlasına çalışmaya giden bir çiftçi, tek ısırığıyla insanı öldürebilen bilinen koca engerek yılanı ile karşılaştı. Havaların ısınması i...

Tek ısırığı insanı öldüren koca engerek görüntülendi
Tek ısırığı insanı öldüren koca engerek görüntülendi
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Elbistan’da, tarlasına çalışmaya giden bir çiftçi, tek ısırığıyla insanı öldürebilen bilinen koca engerek yılanı ile karşılaştı.

Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Elbistan’ın yüksek kesimlerindeki kayalık alanlarda yaşadıkları bilinen ancak şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Büyükyapalak Mahallesi’nde tarlaya giden bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Hasan Genç adlı çiftçi, tarlasında çalıştığı sırada otların arasındaki yaklaşık 3 metrelik koca engerek yılanını fark etti. Yılanı cep telefonunu ile görüntüleyen Genç, bölgede böylesine büyük bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği 1500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

Türkiye'nin en ölümcül zehre sahip yılanı olarak bilinen ve soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan koca engereklerin yaşam alanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerince de inceleniyor.

# Türkiye, yaşam, Elbistan, Doğa Koruma ve Milli Parklar

20 May 2024 - 16:50 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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