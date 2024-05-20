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Elbistan’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Elbistan’da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi’nin kesiştiği noktada...

Elbistan’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı mask
Elbistan’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Elbistan’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Elbistan’da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Dulkadiroğlu Caddesi üzerinde peş peşe ilerleyen 44 AL 873 plakalı otomobil, Ulu Cami Caddesi’ne dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkasından gelen 46 AGH 926 plakalı otomobil, dönüş yapmak isteyen araca çarptı. Ulu Cami Caddesi’nden Dulkadiroğlu Caddesi’ne çıkmak isteyen 49 UF 444 plakalı otomobil de kazaya karıştı. 44 AL 873 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarpması sonucu 5 araçta maddi hasar oluşurken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

# Elbistan Devlet Hastanesi, otomobil, Elbistan, Kaza, 112

20 May 2024 - 16:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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