Çeyiz desteğinden Elbistanlı 10 çift yararlanacak

Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen ‘Yuvalar Kuruyoruz’ projesinde toplu düğün töreni öncesi 100 çifte gelinlik ve damatlıklarının teslimi yapıldı. Projeden, Elbistan’da şartları sağlayan 10 nişanlı çift yararlandı.

Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Kahramanmaraş ve Konya İl Müftülüğü destekleriyle hayata geçirilen “Kahramanmaraşlı 100 Genç Çiftimizin Yuvalarını Kuruyoruz” projesi kapsamında çiftlere gelinlik ve damatlıklarının teslimi yapıldı. 24 Mayıs Cuma günü de 100 çiftin toplu düğün töreni yapılacak.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Konya İl Müftülüğü ve Mehir Vakfı’nın destekleriyle şehrimizde ilk defa 100 çiftimizi toplu nikah töreniyle evlendireceğiz. Bu kapsamda bizler genç çiftlere hem maddi destekte bulunuyoruz hem de KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle aile eğitimi düzenledik. Bugün de evlenecek çiftlerimize gelinlik ve damatlıklarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte beyaz eşya, kanepe, yatak, halı gibi ev eşyası desteklerimiz devam edecek. İnşallah 24 Mayıs Cuma günü de 100 çiftimizin düğününü yapacağız. Toplu düğün organizasyonunda; gelin arabasının süslenmesinden gelin başının yapılmasına, damat tıraşından yemek dağıtımına kadar tüm aşamalarda Büyükşehir Belediyesi olarak yeni çiftlerimize destek olacağız” dedi.

Sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür eden Remzi Akgül, “ Deprem sonrası maliyetlerin artması bizleri zorluyordu. Bu proje biz evlenecek çiftler açısından çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.