Nurhak’ta Gençlik Haftası dolu dolu geçti

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikler, gençlerin büyük ilgisi ile dolu dolu geçti.

Nurhak’ta, gençler ve sporcular, Gençlik Haftası’nda bir araya geldi. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan Gençlik Haftası, ilçede büyük coşkuya sahne oldu.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, gençlerin enerjisinin ve heyecanlarının hafta kapsamındaki etkinliklere yansıdığını söyledi.

Çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürünü tabana yaymak amacıyla birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Karaca, futbol ve voleybol turnuvası, gençlik yürüyüşü, gençlik koşusu, okçuluk yarışı, ata sporları gösterisi, halk oyunları gösterisi ve halat çekme gibi yarışmalarla etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Karaca, şunları söyledi:

“Bu yılki Gençlik Haftası etkinliklerimiz, hedef kitlemiz olan gençlerimizin enerjisi ile dopdolu geçti. Gençlerimiz, turnuvalar ve etkinliklerle spor ve doğayla iç içe bir hafta geçirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesindeki Gençlik Haftası’nda gençlerde sağlıklı yaşam kültürünü oluşturmanın yanında, kurtuluş meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini pekiştirmiş olduk. Gençlerimizin spor alanındaki mevcut potansiyelinin etkin kullanılması ve geliştirilmesi ile ilçemizin bir spor şehri olmasını hedefliyoruz.

Yaz boyunca da bu tür etkinlik ve sportif faaliyetlerimizle gençlerimizin yanında olacağız. Bu haftada bizlerle birlikte etkinliklerimize katılan, turnuva ve yarışmalarda dereceye giren tüm gençlerimizi gönülden kutluyor ve tebrik ediyoruz.”

Gençlik Haftası’ndaki etkinlik ve spor müsabakalarında dereceye girenlerin kupa ve madalyaları da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programından sonra verildi.