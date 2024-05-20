Deprem konutlarında eğitim yatırımları devam ediyor

Afşin’de, Hüyüklü ile Gerger Mahallesi’ndeki deprem konutu bölgesine24 derslikten oluşan ilk yapılacak.

Asrın felaketi sonrasında Afşin’e bağlı Hüyüklü ve Gerger Mahallesi’nde kalıcı konut projesi başlatılmıştı. Afetzedeler, yeni yaşamlarına başlayacakları konutlara taşınmayı beklerken buralarda oluşacak okul ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca düzenlenen ihale sonuçlandı. Toplamda 3 bin 85 konutun bulunduğu bölgeye 24 derslikli ilkokul yapılacak. Söz konusu ihaleye 5 firma teklif verdi.

24 derslikli ilkokulun maliyeti 86 milyon 500 bin lira olacak. Okul inşaatı, 300 gün içinde tamamlanacak.