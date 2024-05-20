Özel Yıldız’dan 2 Türkiye birinciliği

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavında 8. sınıflarda 2 öğrencisi 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Özel Yıldız Koleji’nin geleneksel Türkiye birincilikleri devam etmektedir. Okulumuz geçen yıl MEB tarafından yapılan bursluluk sınavlarında bir öğrencimiz 7. sınıf düzeyinde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl içinde bu sayıyı 2’ye yükselttik. 8. sınıf öğrencilerimizden Muharrem Enes Arslan ile Mehmet Fatih Eker isimli öğrencilerimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldular. Bu başarı bizim eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarımızın ispatıdır.

Özel Yıldız Koleji, 23 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi olan bir kurumudur. 23 yıllık eğitim-öğretim hayatında birçok alanda Türkiye birinciliklerine imza atarak ülkemizin en başarılı okulları arasında yerini almıştır. 500 tam puan alarak bizleri Türkiye birinciliğine taşıyan bu öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.