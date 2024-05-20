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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

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Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
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Kaza, Termik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 46 EH 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren otomobil, yaklaşık 1 metre derinliğindeki sulama kanalına uçarak durabildi. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

# sulama kanalı, otomobil, Termik Caddesi, Elbistan Devlet Hastanesi

20 May 2024 - 15:28 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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