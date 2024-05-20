Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Kaza, Termik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan 46 EH 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole giren otomobil, yaklaşık 1 metre derinliğindeki sulama kanalına uçarak durabildi. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.