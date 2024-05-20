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Kahramanmaraş itfaiyesinden yangın ve arama kurtarma tatbikatı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri arama kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş itfaiyesinden yangın ve arama kurtarma tatbikatı mask
Kahramanmaraş itfaiyesinden yangın ve arama kurtarma tatbikatı
Kahramanmaraş itfaiyesinden yangın ve arama kurtarma tatbikatı
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İtfaiye daire başkanlığı bünyesindeki görevli eğitmenler, 6 Şubat Arama Kurtarma Derneği’ne yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi verdi.

Eğitimlerin ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yangına nasıl tepki vereceklerini uygulamalı olarak deneyimlendi.

Tatbikatta yangın söndürme ekipmanların kullanımları, kordineli şekilde nasıl işleneceği detaylı şekilde gösterildi.

Ekipler, il merkezi ve ilçelerde düzenledikleri faaliyetlerle de tatbikatlarını sürdürdü.

20 May 2024 - 15:20 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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