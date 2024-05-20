Elbistan Robot Yarışması’nda (EL-RO) robotlar görücüye çıkıyor

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 5 farklı kategoride ‘EL-RO’ adıyla düzenlenen robot yarışması, 21 Mayıs Salı günü başlıyor.

Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesindeki 2 gün sürecek yarışmaya, 4 anaokulu, 7 ilkokul, 13 ortaokul ve 11 liseden 226 öğrenci ile 47 danışman öğretmenden oluşan 127 takım katılıyor.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Elbistan Robot Yarışması’nın (EL-RO) 21 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Elbistan Bilim Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) başlayacağını söyledi.

Yarışmanın 5 kategoride yapılacağını bildiren Çetin, “Yarışmayla Elbistan’da milli teknoloji hamlesi farkındalığı oluşturarak bu sürece katkı sunacağız” dedi.

Çetin, tüm Elbistanlıları öğrencilerin büyük emek ve zaman harcayarak yaptıkları robotların becerilerini izlemeye davet etti.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, EL-RO Yarışması’na destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.