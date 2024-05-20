‘Elbistanlı Kanada’ya giderse’, Niagara Şelalesi paylaşımı gülümsetti

Almanya’da yaşayan Afşinli sanatçı Fırat İmirza, ABD-Kanada sınırında bulunan dünyaca ünlü Niagara Şelalesi ile Elbistan Pınarbaşı’nı karşılaştırdığı videosu, paylaşım rekoru kırdı.

Aslen Afşinli olan ve Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 42 yaşındaki sanatçı Fırat İmirza, müziğin yanında eğlenceli sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. İmirza’nın paylaşımları, baba ocağı Afşin ve Elbistan’ın da kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini de barındırıyor.

İmirza, son olarak Kanada seyahatinde ziyaret ettiği Niagara Şelalesi’ni, Elbistan’da Ceyhan Nehri’nin doğduğu Pınarbaşı ile karşılaştırdı.

Niagara Şelalesi için, “Bizi getirdiler şuraya, suyu seyrettiriyorlar. Aynısı bizim Elbistan’da da var Pınarbaşı” cümlesi ile anlatan İmirza, “Adamlar çoluk çocuk dünyanın dört bir yanından suyu çekiyor. Kimse gelip bizim Pınarbaşı’nı çekmez” dedi.

Aşık Mahzuni Şerif’in ‘Bu sene de böyle oldu’ türküsü eşliğinde paylaştığı videoda Niagara Şelalesi’nin fotoğraflarının olduğu kıyafet ve hediyelik eşya satılan yerleri de gezen İmirza, “Bizim orada Pınarbaşı’nın fotoğrafını tişörtün ya da bardağın üstünde görmedim” sözüyle de pazarlamanın önemine vurgu yaptı.

İmirza’nın paylaşımı, çok sayıda hemşerisi tarafından beğenilirken yorum yağmuruna tutuldu.