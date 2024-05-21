GÖKSUN SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2022/537 Esas

KARAR NO : 2023/1159

Davalı Hülya Altun'un son olarak yaşadığı "Şazi Bey Mahallesi 64004. Sokak. Ebrar Sitesi M blok No: 14/31 Onikişubat Kahramanmaraş" adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği mahkememizce verilen 12/07/2023 tarihli 2022/537 esas 2023/1159 karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince Davanın Kabulüne, Dava konusu Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, Tepebaşı Mahallesi, Albayrak Mevkii 150 ada 3 Parsel taşınmazda bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, Satış sonrası elde edilecek satış parasının paydaşlara tapu kaydındaki güncel paylara göre dağıtılmasına, Satış Memuru olarak Göksun Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Yıldırım Karslıoğlu'nun görevlendirilmesine Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere, karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.