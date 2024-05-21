T.C. AFŞİN SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/462 Esas

DAVALI NEDİM AŞIK - 23912399468 KAHRAMANMARAŞ ili, AFŞİN ilçesi, BEYCEĞİZ, mah/köy, 1 Cilt, 84 Aile Sıra No, 18 sırada nüfusa kayıtlı, HASAN ve FATMA'dan olma 10/08/1964 doğumlu,

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bildirilen adresinize duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrılmış olmanız ve mernis adresiniz bulunmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafça Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Beyceğiz Mahallesi 1195 ada 1 parsel, 64 ada 10 parsel 1214 ada 289 parsel sayılı taşınmazların hissedarlar arasında paylaşılamadığı, bu nedenle taşınmazlar üzerindeki ortaklığın mümkünse aynen taksimi ile mümkün olmaması halinde taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesi talepli dava açılmıştır.

İlan Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacağınız, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.