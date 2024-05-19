İran Kızılayı “Reisi’nin helikopteri bulundu” iddialarını yalanladı

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İran Kızılayı, devlet televizyonunun Reisi’nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. İran Kızılayı yayınladığı bildiride, arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için bölgedeki ekiplerin sayısının 65’e çıkarıldığı belirtilerek, “Bazı yerel medya kaynaklarında, arama-kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı’nı taşıyan helikoptere ulaştığı yönündeki haberler asılsızdır. Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.