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Derbi sonrası kan aktı: 3 yaralı

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Kayseri’nin Talas ilçesinde, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Derbi sonrası kan aktı: 3 yaralı mask
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Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın bitiş düdüğünün ardından iki taraftar grubu Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çıkan kavgada Ö.Z.Ö. (18) bıçaklanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri grupları dağıtırken sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Bıçaklanan Ö.Z.Ö. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sevk edildi. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda olaya karışan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 May 2024 - 23:40 İHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  İha

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