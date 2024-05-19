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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası kavga

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Adıyaman’da karşı karşıya gelen taraftarlar birbirine saldırdı.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası kavga mask
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası kavga
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası kavga
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitimiyle birlikte her iki takımın taraftarları kentin merkezi konumunda bulunan Sümer Meydanı’nda toplandı. Burada kutlama yapan Fenerbahçeliler ile Galatasaraylılar arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye ve ardından kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran taraftarlara polis ekipleri müdahale etti. Taraftarlar aynı zaman da birbirine meşale, su şişeleri ve maytap fırlattı. Olayların büyümemesi için polis ekipleri taraftarları bölgeden uzaklaştırdı.

19 May 2024 - 22:41 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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