Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken rakibini 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde tek gol Çağlar Söyüncü’den geldi. Müsabaka öncesi ezeli rakibinin 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde son hafta öncesi puan farkını 3’e indirdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Kanarya’nın bu maçta elde ettiği galibiyetle ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ligin son haftasında İstanbulspor’u konuk edecek. Galatasaray ise Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.