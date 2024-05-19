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İlk kez gösteri uçuşu yapan HÜRJET hayran bıraktı

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Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan HÜRJET, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun’da gösteri yaptı. Hayran bırakan gösteride ayrıca Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefesleri kesti.

İlk kez gösteri uçuşu yapan HÜRJET hayran bıraktı
İlk kez gösteri uçuşu yapan HÜRJET hayran bıraktı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Doğu Park sahil kısmında Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRJET ve sahil güvenlik helikopter gösterileri yapıldı. İlk kez yuvasından ayrılan Türkiye’nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET gösteri uçuşunu Samsun’da gerçekleştirdi. Yaptığı akrobatik gösterilerle adeta yürekleri ağza getiren HÜRJET, alkışları topladı.

Samsun semalarında bayram coşkusu

Binlerce Samsunlu, gösterileri izlemek için sahillere akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Türk pilotları hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve helikopter gösterilerini ilgiyle takip etti. Türk pilotlarının uçaklarla yaptığı akrobatik hareketleri insanlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Vatandaşlar, milli uçak HÜRJET karşısında gururlandıklarını söylediler.

19 May 2024 - 19:56 İHA Samsun- Güncel

Mahreç  İha

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