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Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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 Afşin ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Afşin Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Gençlik...

Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı mask
Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Afşin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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 Afşin ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Afşin Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan tarafından anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kutlamalar, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında devam etti.

Programda, öğrenciler dans ve spor gösterileri, müzik dinletisi sundu, şiir okudu.

Törene, Afşin Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin Cumhuriyet Savcısı Ercan Kuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

# 19 Mayıs, Afşin, Asef Arslan, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 May 2024 - 18:06 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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