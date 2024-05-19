Aile hekimine bıçaklı saldırı

Kahramanmaraş'ta bir şahsın, ilaç yazdırma nedeniyle tartıştığı aile hekimine bıçakla saldırdığı bildirildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Piri Reis Mahallesi'ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir şahıs, Aile Hekimi İlber Yerli'ye ilaç yazdırmak istedi. Bu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle Doktor Yerli ile tartışmaya başlayan şahıs, hakaret ederek doktoru istekleri. Koridorda da devam eden tartışmada şahsın bıçak çektiğini gören Doktor Yerli, kendisini odasına kilitleyerek saldırıdan kurtuldu.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.