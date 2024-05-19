Gençlerle birlikte Nurhak Dağı'nın kalbindeki ay yıldıza yürüdüler

Nurhak'ta, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen gençlik yürüyüşünde protokol üyeleri ve gençler, Nurhak Dağı'ndaki ay ayıldıza yürüdü.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlediği gençlik yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe, Nurhak Kaymakam Oray Güven, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve komandolar katıldı.

Nurhak Dağı'nın eteğinden başlayan yürüyüş, geçtiğimiz yıllarda şanlı bayrağımızın simgesi olan ay ve yıldız çizilen noktada sona erdi. Yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda ikramlar yapıldı.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, yürüyüşe katılan Kaymakam Oray Güven ve Belediye Başkanı İlhami Bozan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.