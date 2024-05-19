19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün çelenginin sunulması ile başladı.

İkinci programın adresi ise, Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Kapalı Spor Salonu oldu. Protokol üyeleri tören öncesinde Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki atölyelerde yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Kapalı spor salonundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Türkan yaptı.

Türkan’ın konuşmasının ardından gençler tarafından şiirler okundu. Gençlerin hazırladıkları Uzakdoğu sporları, jimnastik ve ata sporumuz güreş gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.

Programda minik jimnastikçilerin yaptıkları gösteriler ve Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Kayapınar’ın üst üste koyduğu 4 kiremidi kırma anı da büyük ilgi gördü.

Törene, Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, Elbistan Belediye Başkan Vekili Gülabi Eren, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, , İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Türkan, Gençlik Merkezi Müdür vekili Enes Özeren, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, AK Parti İlçe Başkan Av. Mehmet Bölükbaşı, CHP İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz, daire amirleri, vatandaşlar ve gençler katıldı.