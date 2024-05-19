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Tarlasında ot temizlerken yılan soktu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarlasında ot temizleyen Hacı Balçık’ı yılan soktu.

Tarlasında ot temizlerken yılan soktu mask
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Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Farsak köyünde Hacı Balçık öğle saatlerinde tarlasının sınırında ot temizlediği sırada elinden yılan sokması sonucu yaralandı. Ailesi olayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

19 May 2024 - 13:52 İHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  İha

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