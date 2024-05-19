Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Farsak köyünde Hacı Balçık öğle saatlerinde tarlasının sınırında ot temizlediği sırada elinden yılan sokması sonucu yaralandı. Ailesi olayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Asayiş
Tarlasında ot temizlerken yılan soktu
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde tarlasında ot temizleyen Hacı Balçık’ı yılan soktu.
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