Suçlu gen değil yaşam şekliniz

Konyaaltı Belediyesi’nin ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve hastalıkları önlemek adına vatandaşları bilinçlendirmek için düzenlediği “Halk Sağlığı Buluşmaları” ilgi gördü. Buluşmaların ilki 17 Mayıs Hipertansiyon Günü’nde Konyaaltı ilçesinde bulunan Siteler ve Gürsu Sahil Emekli Kahvesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliklerde uzman doktorlar vatandaşları bilgilendirirken, belediyenin sağlık personelleri ise etkinlik süresinde vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

Tansiyon önlenebilir

Gürsu Sahil Emekli Kahvesi’ndeki etkinlikte vatandaşlara hipertansiyon hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tunca Pişkin, “Hipertansiyon kan basıncının yükselmesidir. Tansiyon hastalığı önlenebilir veya geciktirilebilir bir hastalıktır. O nedenle bizim koruyucu hekimliğe önem vermemiz gerekiyor” dedi.

Anne babamızı suçlamayalım

Tansiyon hastalığının yüzde 95’inin nedeninin bilinmediğini, daha çok hastalığın genetik olarak bilindiğini dile getiren Dr. Pişkin, “Annemizi babamızı suçlamaya gerek yok bence. Çünkü bu geni aktive eden tamamen bizim yaşam tarzımızdır. Yememiz, içmemiz, hareketlerimiz ve strestir. Bedensel, manevi yorgunluk ve tütün mamulleri de en önemli nedenler arasındadır. Suçlu olan gen değil, yaşam tarzımız, yaptıklarımızdır” diye konuştu.

Tansiyon hastalarının hareketli olması gerektiğine de vurgu yapan Dr. Pişkin şunları söyledi:

“Tansiyon hastaları her gün 1 saat orta tempolu yürüyüş yapmalı, günde 2 litreden fazla su tüketmeli, salça, turşu, beyaz ekmek gibi tuzlu besin maddelerinden uzak durmalıdır. Sodyumu az olmadığı sürece maden suyu tüketimini de önermiyorum. Ayrıca stresten de uzak durmaları gerekir.”