Başkan Bölükbaşı'ndan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919'un, milli mücadelenin başladığı tarih olduğunu belirten Başkan Bölükbaşı, "19 Mayıs, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolüdür" dedi.

Başkan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki çok önemli dönüm noktalarından biridir. Her şeyin bittiğini zannedenlere karşı, tüm yokluk ve yoksunluklara rağmen, azim, iman ve heyecanla makûs talihini yenmek kararlılığını tüm dünyaya duyurduğu önemli ve tarihi bir gündür. Gençlik, bir milletin geleceğidir Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Zorlu mücadelelerle kazanılan zaferlerin ardından, var olmanın ve gelişmenin ancak iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacaktır.

Tüm gençlerimizin bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."