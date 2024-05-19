Elbistan'da ilk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Elbistan'da, hac farizasını yerine getirecek ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı.

Elbistan'ın hacı adayları dualarla yolcu edildi. Elbistan'dan özel firma organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program tekbir, telbiye, ilahi ve salavatlarla devam etti. Törende Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın konuşma yapıp dua etmesinin akabinde hacca gidenleri uğurlamaya gelen yakınları ve vatandaşlar duygulanarak gözyaşları ile yakınlarını kutsal topraklara yolcu ettiler.