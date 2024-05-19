- Ekonomi

Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: "Araç almanın tam zamanı"

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Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, araç alacak vatandaşların araç almaları için tam zamanı olduğunu belirtti.

Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: "Araç almanın tam zamanı" mask
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Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım 2’inci el otomobil piyasasını değerlendirerek araç almak isteyen vatandaşların geç kalmamalarını gerektiğinin altını çizdi. Araç alımlarımda düşüş olduğunu belirten Başkanı Yıldırım, “Banka kredilerinden dolayı düşüşlerin olması normaldir. Önümüzdeki 2 ay içerisinde araç fiyatları yükselip, düşebilir. Araç alacak kişiler eğer araç alacaklarsa tam zamanı. İhtiyacı olan zaten araç alıyor. Piyasaların canlanması insanların çevresine göredir. Çevresi olan arkadaşlarımız zaten araç almada veya satmada bir sorun yaşamıyor. Önünü göremeyen galerici arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki 2 ay içerisinde sıkıntılar olabilir ama aynı zamanda düzele de bilir. 2 haftadır piyasada bir durgunluk var ama önümüzdeki süreçte piyasanın düzeleceğini bekliyoruz. Geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir düşüş veya yükseliş olmadı fakat durgunluk oldu” diye konuştu.

19 May 2024 - 10:50 İHA Elaziğ- Ekonomi

Mahreç  İha

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