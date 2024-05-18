- Politika

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt

ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt mask
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt
Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.

18 May 2024 - 23:39 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL