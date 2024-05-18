1919 metrelik bayrakla "Fener Alayı ve Gençlik Haftası" yürüyüşü

19 Mayıs, Samsun’da farklı etkinlikler ve programlarla kutlanıyor. Samsun Valiliği tarafından koordine edilen Fener Alayı ve Gençlik Haftası yürüyüşünde yüzlerce kişi ellerinde meşale, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. İlkadım ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Parkı önünde toplanan coşkulu kalabalık askeri bando eşliğinde marşlar söyleyerek İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte ayrıca dev 1919 metrelik bayrak açıldı. Bandonun çaldığı marşlarla renkli hale gelen yürüyüşü gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun İl Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.