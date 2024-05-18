- Çevre

"Ormanların hayaleti" vaşak, bozkır topraklarında

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Kırıkkale’de ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

"Ormanların hayaleti" vaşak, bozkır topraklarında
"Ormanların hayaleti" vaşak, bozkır topraklarında
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı fotokapanlarla takip ediyor. Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun görüntüleri fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla mücadele de kullanılan fotokapanların yerleri farklı periyotlarla değiştiriliyor.

18 May 2024 - 22:46 İHA Kirikkale- Çevre

Mahreç  İha

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