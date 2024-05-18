Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İhbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.