- Asayiş

İhbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tokat’ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 5’i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18 May 2024 - 22:42 İHA Tokat- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL