İhbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evine giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 5 jandarma personeli ile Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.