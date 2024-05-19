19 May 2024 - 12:30- Güncel G:

2.etap rezerv alanda 682 konut ve 128 işyeri yapılacak

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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, 3.grup 2.etaptaki rezerv alanda 682 konut ve 128 dükkan yapılacağını söyledi.  Hacı Esat Efendi Caddesi'ni kapsayan...

2.etap rezerv alanda 682 konut ve 128 işyeri yapılacak mask
2.etap rezerv alanda 682 konut ve 128 işyeri yapılacak
2.etap rezerv alanda 682 konut ve 128 işyeri yapılacak
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Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, 3.grup 2.etaptaki rezerv alanda 682 konut ve 128 dükkan yapılacağını söyledi. 

Hacı Esat Efendi Caddesi'ni kapsayan 3.grup 2. etap rezerv alan çalışmalarına ilişkin toplantı Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman başkanlığında gerçekleştirildi. 

Kaymakam Ataman, rezerv alan 3.grup 2.etabın 61 bin 471 metrekarelik bölümü kapsayacağını söyledi. 

Söz konusu alanda 682 konut, 128 dükkan için inşaat çalışmalarının başlatılacağını ifade eden Kaymakam Ataman, konteynerlerin esnaflar mağdur edilmeden en yakın noktaya taşınacağını vurguladı.

Ticari faaliyetin kesintiye uğramaması için gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Ataman, 2.etap rezerv alandaki çalışmaların en hızlı şekilde tamamlanması için gereken planlamanın yapıldığını ve süreci takip ettiklerini de sözlerine ekledi. 

Diğer yandan rezerv alan uygulamasının 3’üncü grup 1’inci etabı geçtiğimiz günlerde başladı. 716 konut ve 140 işyerini kapsayan bu etapla, Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin arasında kalan bölgenin çehresi tamamen değişecek.

# Elbistan, Malatya

19 May 2024 - 12:30 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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